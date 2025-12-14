CHP'nin Gölge Bakanlar Kadrosu Belli Oldu: İşte O İsimler…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik hazırlıklarını yeni bir yapılanmayla güçlendirdi. Parti bünyesinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu, kamuoyunda “gölge kabine” olarak bilinen yapının daha icracı bir modele dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirildi.

GÖLGE KABİNEDEN İCRACI YAPIYA GEÇİŞ

CHP tarafından iki yıldır sürdürülen Gölge Bakanlık yapılanmasının, Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlamasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi. Yapılan açıklamada, bu dönüşümle birlikte yalnızca bakanlıkların takibi ve denetimiyle sınırlı olmayan, doğrudan politika üreten ve bunları kamuoyuna sunan bir mekanizmanın kurulduğu vurgulandı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek amacıyla Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Yeni Yürütme Kurulu’nda 18 farklı politika alanında görevlendirilen isimler yer aldı. Kurulda Adalet’ten Ekonomi’ye, Sağlık’tan Dış Politikaya kadar geniş bir yelpazede politika başkanları belirlendi. Görevlendirilen isimler arasında Şule Özsoy Boyunsu, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Seyit Torun, Ümit Özlale, Kerim Rota, Murat Bakan ve Kayıhan Pala gibi isimler dikkat çekti.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kuruluşlara yönelik politikaların koordinasyonu da ayrı bir başlık altında ele alınarak bu alanda Barış Övgün görevlendirildi.

KOORDİNASYON KURULU DA OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika üretim süreçlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesi ve idari yönetimin sağlanması amacıyla bir Koordinasyon Kurulu da kuruldu. Kurulun Genel Koordinatörlüğü’nü Bülent Tezcan üstlenirken, Emine Uçak ve Ece Güner de kurulda yer aldı.

İKİ İSİM PARTİ DIŞINDAN

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nda parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki ismin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Milli Savunma Politika Kurulu Başkanlığı’na Emekli Koramiral Atilla Kezek, Tarım ve Orman Politikaları için ise Sencer Solakoğlu getirildi. Tüm Politika Kurulu Başkanlarının, kendi alanlarında oluşturulan kurullara başkanlık edeceği ifade edildi.

İKİ HAFTADA BİR TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu, iki haftada bir CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında toplanacak. Toplantılara CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan da katılacak.

Kurulun ilk toplantısının 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde yapılacağı duyuruldu. Bu toplantıyla birlikte CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik politika çalışmalarının resmen hız kazanması bekleniyor.

