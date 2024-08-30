CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak? İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a Yeşil Işık

2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'adayın konuşulması çok erken' eleştirileri sürerken, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş ile ilgili ısrarı olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, parti kulislerinden sızan bilgilere göre, Yavaş’ın cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi halinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile 2028 seçimleri için yeni bir ittifakın kapısı aralanabilir. Bu olasılık, İYİ Parti içinde çeşitli tartışmalara yol açarken, parti yönetiminin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Öte yandan, parti içinde bazı isimlerin AKP’ye geçmesine rağmen İYİ Parti’ye yönelik olumsuz açıklamalarda bulunmayanların geri dönmesi yönünde taleplerin de dile getirildiği belirtiliyor.

Yeni yasama yılı öncesinde İYİ Parti'nin, 2028 seçimlerine yönelik stratejilerini netleştirmek için çeşitli iç tartışmalar ve değerlendirmeler yapması bekleniyor.