CHP'nin acil toplantısı sonrası Özgür Özel'den açıklama: 'Darbe girişimidir, direneceğiz'

Gezi Davası'nda tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali' kararı vermiş, bugün ise Yargıtay skandal bir karar imza atarak Atalay için 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçmiş, devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı almıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Acil konulu toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi:

"Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Elbette karar Can Atalay açısından mağduriyet yaratan bir karardır. Ancak Can Atalay ile sınırlı bir karar değildir. Anayasayı ortadan kaldırma girişimidir. Karar sadece Can Atalay'ı değil, Hatay halkını, TBMM'yi karşıdır. Karar, anayasaya karşı darbe girişimidir.

Yargıtay'ın kararı Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine, TBMM'ye karşı darbe girişimidir. Aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın krizidir. AKP içindeki çatışmanın krizidir. Ana muhalefet partisi olarak buna direneceğiz.

Sayın Numan Kurtulmuş'u yarın telefonla arayacağız. Yarın tüm grupların başkanlarını danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyorum. Bu toplantının gerçeklememesi durumunda Numan Kurtulmuş'tan randevu isteyeceğiz.

CHP Meclis'in açık olduğu her saat adalet meselesini gündeme getirecek, meclis kapandığında en az 20 milletvekili adalet nöbetini sürdürecektir.

Tüm halkımızı bu darbeye karşı direnmeye çağırıyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacak. "