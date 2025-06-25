CHP'nin 38. Olağan Kurultayı İddianamesi, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla hazırlanan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkındaki iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak mahkeme, dosyanın kendi yetki sınırlarını aştığını belirterek "görevsizlik" kararı verdi ve dosyayı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Mahkeme kararında, iddiaların “rüşvet” suçuna girip girmediğinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca sanıklardan Erkan Aydın’ın geçmişte üç dönem milletvekilliği yapmış olması nedeniyle yargılamanın ağır cezada yapılması gerektiği belirtildi. Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

DOSYA DEĞERLENDİRİLECEK

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, önümüzdeki günlerde dosya üzerindeki yetki değerlendirmesini yaparak yargılamanın hangi mahkemede sürdürüleceğine karar verecek. İddianamede, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca, 12 sanık için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li siyasetçiler Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik gibi isimler de yer alıyor.

KURULTAY İPTALİ DAVASI 30 HAZİRAN'DA

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açmıştı. İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi, dava 30 Haziran'da görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi