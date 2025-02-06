CHP’li Zeynel Emre’den Deprem Vergisi Çıkışı, 'Bu Toplanan Paralar Ne Oldu?'

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 6 Şubat depremlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem vergisini hatırlatan Emre “24 yıllık süre içerisinde vatandaşlarımızdan yaklaşık 89 milyar TL para toplandı. Bu toplanan paralar ne oldu? Şimdiki Maliye Bakanı, 2011 yılında yaptığı bir açıklamada, toplanan paraların başka amaçlarla kullanıldığını itiraf etti. Gerekli yatırımlar yapılmış olsaydı, bu kadar insanımız yaşamını yitirmeyecekti” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP’li Zeynel Emre’den Deprem Vergisi Çıkışı, 'Bu Toplanan Paralar Ne Oldu?'

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP’li Zeynel Emre, iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek, erken seçimle AKP’nin iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

'89 MİLYAR TL PARA TOPLANDI'

CHP’li Zeynel Emre, Youtube üzerinden yayınladığı videoda 6 Şubat depremlerinden sonraki süreci değerlendirdi. Emre “Bizim depreme karşı hazırlıklı olmamız lazımdı. 1999 yılında Gölcük merkezli gerçekleşen o büyük depremden sonra, ki orada da 18 binden fazla insanımız yaşamını yitirmişti. Türkiye'de Özel İletişim Vergisi adı altında, yani herkes bilir ki, depreme hazırlık amacıyla bir vergi türü çıkartıldı ve oradan, depremin gerçekleştiği 2023 tarihine kadar, o 24 yıllık süre içerisinde vatandaşlarımızdan yaklaşık 89 milyar TL para toplandı” dedi.

'TOPLANAN PARALARA NE OLDU?'

Konutların daha güvenli yapılabileceğine dikkat çeken Emre şunları söyledi: Bu toplanan paralar ne oldu? Şimdiki Maliye Bakanı, 2011 yılında yaptığı bir açıklamada, toplanan paraların başka amaçlarla kullanıldığını itiraf etti. Eğer o toplanan paralarla depreme hazırlık yapılmış olsaydı, o illerde gerekli yatırımlar yapılmış olsaydı, bu kadar insanımız yaşamını yitirmeyecekti.

'BİRİNCİ DERECE SORUMLUSU'

“Yıllar içerisinde, AKP iktidarı tarafından seçim kazanmak amacıyla insanların hayatı, yaşamı hiçe sayılarak imar affı, imar barışı çıkarıldı” diye belirten Emre “2018 yılında sırf AKP iktidarı seçim kazanabilsin, fazla oy alabilsin diye bir yasal değişiklik yapıldı ve bunlar imar barışı adı altında affedildi. O insanlar, vermiş oldukları bu paralarla kendi evlerini kendi mezarları haline getirmiş oldular ve hükümet de bu işin birinci derece sorumlusudur” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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