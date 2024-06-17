CHP'li Yazgan: CHP kimsenin kurtarıcısı değil, AKP için kılımız kıpırdamaz

İktidar partisi AKP ile son yerel seçimi kazanan ana muhalefet partisi CHP arasında normalleşme rüzgarları esiyor.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 'yumuşama' dönemini değerlendirdi.

"CHP kimsenin kurtarıcısı değil, AKP için kılımız kıpırdamaz" diyen Yazgan, şu açıklamayı yaptı:

“Ne Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, kültürel ve siyasi durumu açık yüreklilikle anlatmaktan geri duruyoruz ne de siyasi iktidarın ve küçük ortağının bundaki sorumluluğunu görmezden geliyoruz. Partimiz CHP’nin attığı adımlar, yalnızca eleştirmenin değil, yapıcı siyasetin de gereğidir. Yanlışları düzeltmek, ülkemizi Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında yeniden muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için yaptığımız çalışmaları kimse yanlışları üstlenmek, sorumluluğu muhalefete yıkmakla karıştırmasın.

‘CHP’Yİ TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ YAPAN HALKIMIZA GÜZEL GÜNLER SÖZÜMÜZ VAR’

Siyaseten iktidar olmayı devlet olmakla karıştıran, siyasi ikballerini devletle birleştirmeye çalışanlara sesleniyoruz; devrilecekse AKP iktidarı devrilecek, Türkiye Cumhuriyeti ise ilelebet payidar kalacak. Ülkemiz için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız ancak AKP için kılımız kıpırdamaz. CHP, kimsenin kurtarıcısı, payandası, stepnesi değildir, olamaz. Yurttaşlarımızın sorunlarını tüm çıplaklığıyla, sinmeden gündeme taşımaya, çözüm yollarını anlatmaya devam edeceğiz. 31 Mart’ta kendisine güvenerek CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan halkımıza güzel günler sözümüz var.”