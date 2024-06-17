CHP'li Yavuzyılmaz'dan iktidara kayyum tepkisi: 'AKP kutuplaştırıcı bir süreci devam ettiriyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki heyet DEM Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Parti Meclisi üyesi Beyza Zeyno Bayramoğlu gelen heyeti karşıladı.

'AK PARTİ İNATLA KUTUPLAŞTIRICI BİR SÜRECİ İNŞA EDİYOR'

Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, AKP hükümetinin kayyum uygulamalarını eleştirerek, "AK Parti ısrarla ve inatla ve kutuplaştırıcı bir süreci inşa edecek şekilde devam ettiriyor. Kayyım AK Parti döneminde ve yeni çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte bir genel uygulamaya dönüştü, siyasi bir tehdit noktasında partileri kendi belirlediği siyasete uyumlu hale getirmeye çalıştıkları bir uygulama oldu. Türkiye'deki her vatandaş bunu görüyor" dedi.

Yavuzyılmaz, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasını ve belediye meclisinin devre dışı bırakılmasını da eleştirerek, "Bu anlayışı biz CHP olarak kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.