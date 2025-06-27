CHP’li Yaman: Çocuklar İçin ÇEMATEM Yetersiz

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TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, uyuşturucu madde kullanımının “halk sağlığı açısından büyüyen bir tehdit” olduğunu belirterek iktidarın bağımlılıkla mücadele performansını eleştirdi.

Yaman, “Bağımlılıkla mücadelede akla gelen AMATEM ve ÇEMATEM sayıları maalesef sadece 143’tür” diyerek özellikle çocuk ve ergenler için kurulan ÇEMATEM’lerin yetersizliğine dikkat çekti; çocuk psikiyatristi açığının da bu tabloyu ağırlaştırdığını söyledi.

'ÇOCUKLARIMIZ BATAĞA SAPLANIYOR'

Maddeye ulaşımın kolaylaştığını, bağımlılığa başlama yaşının düştüğünü kaydeden Yaman, “Artan yoksulluk, bağımlılığı daha da artıran ve çocuklarımızı batağa saplayan bir durumdur” ifadesini kullandı. Tedavide kullanılan ilaçlara erişimde büyük sıkıntı yaşandığını belirten Yaman, “Tedavide çok büyük önem taşıyan Lorezepam, Benzodiazepin’lerde kriz söz konusudur… Opioid antagonistleri naltreksona çoğu zaman ulaşılamamaktadır” dedi ve implant formunun Türkiye’de bulunmadığını hatırlattı.

'ÖLÜMLER ARTTI'

İlaç krizinin arkasında döviz kuru ve geri ödeme sorunlarının yattığını savunan Yaman, “İlaçta euro değeri 21,67 TL’dir; gerçek değerinin çok altı. Bu durum yabancı firmaları sistemden uzaklaştırmaktadır” diye konuştu. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin yüzde 60’ının çoklu madde kullanımından kaynaklandığını, en sık rastlanan maddenin metamfetamin olduğunu söyleyen Yaman, “Uyuşturucu madde kullanımındaki en acı sonuç artan ölümlerdir” dedi.

'ETKİLİ TEDAVİSİ HAYATİ ÖNEMDE'

Performans verilerini paylaşan Yaman, “2024’te BAHAR (Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi) sayısı 22 hedeflenmişti, 2025 revizyonunda bu sayı 18’e düşürüldü. Ödeneğin de yalnızca üçte biri kullanıldı” sözleriyle Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi. Konuşmasını “Bağımlılıkla mücadelede yalnızca maddeye ulaşımın engellenmesi değil, aynı zamanda etkili bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlanması hayati önem taşımaktadır” diyerek tamamlayan CHP’li Yaman, hükümeti ödenekleri tam kullanmaya ve ilaç krizini çözmeye çağırdı.