CHP’li Veli Ağbaba’nın Acı Günü! Özgür Özel Yalnız Bırakmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba’nın cenaze törenine katıldı. Özgür Özel, Veli Ağbaba ve ailesine taziyelerini iletti.

CHP’li Veli Ağbaba’nın Acı Günü! Özgür Özel Yalnız Bırakmadı

CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın uzun süredir tedavi gören 88 yaşındaki babası Hüseyin Ağbaba, dün hayatını kaybetti.

CHP’li Veli Ağbaba’nın Acı Günü! Özgür Özel Yalnız Bırakmadı - Resim : 1

Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, CHP milletvekilleri de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve ailesine taziyelerini iletti.

CHP’li Veli Ağbaba’nın Acı Günü! Özgür Özel Yalnız Bırakmadı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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