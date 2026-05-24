CHP'li Vekiller İçişleri Bakanı Çiftçi'yle Ne Konuştu? İşte Detaylar

CHP Milletvekilleri Murat Emir ve Suat Özçağdaş, parti genel merkezinin polisle boşaltılması öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle görüştü. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100 ekranlarında görüşmeye dair kulis bilgilerini aktardı. Buna göre görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, Bakan Çiftçi'ye kendilerini kabul ettiği ve inceliği için teşekkür etti. Kendileri açısından son derece yararlı bir görüşme olduğunu belirten Emir, görüşmede icra talebinin usule aykırı olarak yapılmaya çalışıldığını ifade ettiklerini söyledi.

'ÇÖZÜM ÇIKMAYINCA...'

Burhan, devamında şunları aktardı: "CHP Genel Merkezi'ne alınması noktasında bir talepte bulunuyorlar. Devletin ilgili memurları içeri alınmayınca suhuletle çözüm olmadı. Çözüm ortaya çıkmadı ve çıkmayınca da kolluk kuvvetleri gerekli müdahaleyi yaptı.

Murat Emir ve Suat Özçağdaş, sürenin beklenmesini, polisin müdahale etmemesini ve 40 il başkanının içeri alınmasını talep etti. Bakanlık ise gerekli hoşgörünün fazlasıyla gösterildiğini belirtiyor. Meselenin sorun çözmek yerine olay çıkarmaya dönüştüğünün görülmesi üzerine polise müdahale yetkisi verildi.”

