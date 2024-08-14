CHP’li Vekil Karakoz, Adliye Sarayını Sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; 2018 yılında Adliye Sarayı yapılacağı belirtilen Aydın Merkez Ovaeymir’deki alanda yaptığı basın açıklaması ile Adliye Sarayı’nın akıbetini sordu.

2019 yılında inşaatına başlanacağı belirtilen Aydın Adliye Sarayı’nın yapılacağı alanda inşaat yerine otlar bittiğini kaydeden Evrim Karakoz “Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi’nde adliye binası yapılacağı söylenen arazi atıl durumda. Sözde buraya adliye binası yapılacaktı ama orta da inşaat yok” diyerek 2019 yılında inşaatına başlanacağı belirtilen Aydın Adliye Sarayı’nın akıbetini sordu.

Karakoz, alanda yaptığı açıklamada; “Aydın Adliye binasının fiziki şartlarının yetersizliği ve depreme dayanıksızlığı ortadayken yıllardır Aydın’da yeni bir adliye binası yapılmadı. ‘Adliye binası yapılacak’ denilen alanın durumu da ortada. Buraya yapılacak adliye binasından neden vazgeçildi? Yeni bir adliye binası yapılacak mı, yapılacaksa nereye yapılacak? Arazi üzerinde yapılan kazı çalışmalarına göre arazinin fay hattı üzerinde olduğu iddia edilmektedir. Adliye binasının yapılacağı yer olarak burayı kim ya da kimler seçti” diyerek konuyla ilgili durumdan Aydın kamuoyunun bilgilendirilmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: AA