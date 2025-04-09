CHP'li Uzun Muğla'daki Helikopter Kazasını Meclis'e Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Aralık 2024’te Muğla’da yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin verdiği soru önergesine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan aylar sonra gelen kısa yanıtı eleştirdi. Uzun, kazaya ilişkin beş kritik sorunun cevapsız bırakıldığını, bakanın ise sorumluluğu yalnızca pilota yüklemeye çalıştığını savundu.

'PİLOT İNİSİYATİFİYLE GERÇEKLEŞEN BİR UÇUŞ'

Bakan Memişoğlu’nun kazaya dair verdiği yanıtta, “Pilot inisiyatifiyle gerçekleşen bir uçuş” ifadesine dikkat çeken Uzun, olayın üzerinin kapatılmak istendiğini öne sürdü. CHP’li vekil, kazaya neden olan helikopterin o gün Muğla’da bulunma sebebini sorgulayarak, “Görev yeri olmamasına rağmen ambulans helikopter neden Muğla’daydı? AKP İl Kongresi için kente gelen Erdoğan’ın ziyaretiyle bir bağlantısı var mıydı?” sorularının cevapsız kaldığını belirtti.

'DÖRT CANIN HESABI VERİLMELİDİR'

Uzun, kazaya ilişkin sorumluluğun sadece pilota yüklenemeyeceğini ifade ederek, “O helikopterin orada olmasına kim izin verdi, hangi talimatla görevlendirildi, neden hasta taşımak yerine başka amaçla kullanıldıysa bunun sorumluluğu da açıklanmalıdır. Hayatını kaybeden 4 canın hesabı sorulmalı ve tüm sorumlular adalet önüne çıkarılmalıdır.” dedi.

NE OLMUŞTU?

22 Aralık 2024 tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkış yapan Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans helikopter, kalkış sırasında hastanenin dördüncü katına çarparak yakındaki boş alana düşmüştü. Kazada helikopterde bulunan iki pilot, bir doktor ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetmişti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kaza yerine gelerek bilgi almıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı paylaşmıştı. Yılmaz, "Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir" diye yazmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, yayımladığı taziye mesajında, "Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.