CHP'li Toprak: Milli Eğitim Bakanı, partizan öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne değerlendiren Toprak, "Dini ağırlıklı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ müfredatını uygulamaya koyan Milli Eğitim Bakanı, şimdi ‘Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi’ kanunuyla bu müfredatı uygulayacak ideolojiyi benimsemiş partizan öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor. Kurulan akademi ile eğitim fakülteleri işlevsiz hale getiriliyor" dedi.

"ATAMALARIN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı KHK hakkında verdiği iptal kararlarını da yorumlayan Toprak, "Anayasa Mahkemesi’nin 703 Sayılı KHK ile ilgili iptal kararı, Türkiye’nin 6 yıldır ‘keyfi-yetkisiz ve hukuksuzca’ yönetildiğini tescil etti. İktidarın yayınladığı Cumhurbaşkanı kararlarının, duble maaşların, Rektör, Merkez Bankası Başkanı, Büyükelçi, Diyanet İşleri Başkanı vb. atamaların anayasaya aykırılığı açığa çıktı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE 348 BİN 265 TUTUKLU-HÜKÜMLÜ VAR"

Raporda Türkiye’de hapishanelerdeki tutuklu sayısının Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülkedeki toplam tutuklu sayısının üçte birine yaklaştığı kaydedildi. Rapordan, öne çıkanlar şöyle:

"31 Ocak 2023 itibarıyla hapishanelerindeki 348 bin 265 tutuklu-hükümlüyle birinci konumdaki Türkiye’nin ardından 90 bin 964 kişiyle ikinci sıradaki İngiltere arasındaki fark 248 bin kişi. İngiltere’yi 72 bin 934 kişiyle Fransa, 71 bin 228 kişiyle Polonya izliyor. Avrupa Konseyi üyeleri arasında 86 milyonluk Türkiye’den sonra 83 milyon nüfusla ikinci konumdaki Almanya’nın cezaevlerinde tutuklu-hükümlü sayısı 56 bin 294.

"SUÇ DAĞILIMINDA UYUŞTURUCU İLK SIRADA"

Suç dağılımına bakıldığında ilk sırada yüzde 34,4 ile uyuşturucu suçlarından yatanlar geliyor. Bunu yüzde 9,3 ile hırsızlık, yüzde 16,7 ile şiddet suçları, yüzde 12,4'le cinayet veya cinayete teşebbüs, yüzde 8'le tecavüz ve diğer cinsel suçlardan hüküm giyenler izliyor. Türkiye’deki cezaevlerine bulunan 348 bin kişinin yüzde 7,6’sı ise terör suçlarından mahkum edilenlerden oluşuyor.

Mahkemelerdeki konkordato davalarında karar sayısı mayıs sonu itibarıyla 491’e yükseldi. Aynı dönemde 233 şirketin konkordato talebi mahkemelerce reddedilirken, 44 şirketin iflas başvuruları kabul edilerek iflas kararı verildi. 2023 yılının tamamındaki konkordato kararı sayısı 519 iken iflas kararı sayısı 65 idi."

"HAYAT PAHALILIĞI AĞIRLAŞARAK DEVAM EDİYOR"

Bir yıl önce yüzde 38 enflasyonla görevi devralan Bakan Mehmet Şimşek’in bir yıl sonra yüzde 75’e çıkan enflasyonu, ‘programın başarısı olarak nitelendirmesi’ çaresizliğin ifadesidir. Hayat pahalılığı ve yaşamı sürdürme güçlükleri ağırlaşarak devam ediyor! Ekonomi yönetimi, dikiş tutmayan bütçe açıklarını çözebilmek için yeni borçlanmaya hız veriyor. Haziran-ağustos döneminde 637 milyar TL yeni borçlanmayla piyasalardaki parayı çekecek.

Mayıs ayında kalemler itibarıyla bakıldığında yıllık en yüksek enflasyon artışı yüzde 104,8’le eğitimde gerçekleşmiş. Bunu yüzde 93,21’le konut, yüzde 92,94’le lokanta ve oteller, yüzde 86,48’le alkollü içecekler ve tütün, yüzde 79,10’la ulaştırma, yüzde 77,67 ile sağlık harcamalarındaki fiyat artışları izliyor. 1 Temmuz’dan itibaren kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren yasanın süresinin uzatılmayacağı açıklandı. Her ne kadar yasada olmasına rağmen kira sınırı fiilen uygulanmasa da şimdi kira artışları tümüyle serbest kalacak ve enflasyona endeksli şekilde yüzde 70’e varan kira artışları devreye girecek.

"F-35’TEN DIŞLANIP F-16’YA RAZI OLDU"

ABD’nin CAATSA yaptırımları ve F-35 savaş uçağı projesinden Türkiye’yi çıkartması ardından F-16 savaş uçağı alımı için sürdürülen pazarlıklar noktalandı. İktidar, İsveç’in NATO üyeliğine verdiği onay sonrası hızlanan süreçte, F-35’ten dışlanıp F-16’ya razı oldu."

Kaynak: ANKA