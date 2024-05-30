CHP'li Taşçıer'den hükümete, Berat Albayrak üzerinden enflasyon eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türk-İş tarafından açıklanan mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, iktidarı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözleriyle eleştirdi.

CHP'li Taşçıer'den hükümete, Berat Albayrak üzerinden enflasyon eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türk-İş tarafından açıklanan mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 19 bin liraya, zorunlu harcamaları ise 62 bin liraya ulaştı. Milyonlarca yurttaşı esir alan yokluk artık yönetilemez boyuta ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'NİSAN MARTTAN ZATEN ÇOK İYİ OLACAK' DİYE DİYE ENFLASYONU YÜZDE 70'E TAŞIDI

Taşcıer, yaşam maliyetlerindeki enflasyonun önlenemez biçimde artmaya devam ettiğini söyledi. Sorumluluğun yaşam maliyetlerini ölçmek yerine AKP'nin belirlediği enflasyon sepetini esas alan TÜİK'te olduğunu belirten Taşcıer, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen iktidar, 'şubat, ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi. Nisan marttan zaten çok iyi olacak' diye diye enflasyonu yüzde 70'e taşıdı. Yükselen enflasyonu görmezden gelenler, asgari ücrete zam yok diyerek, milyonları sefalete mahkum ediyorlar" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 5 AYDA ERİDİ

Taşcıer, "Asgari ücret 5 ayda eridi, bitti" ifadesini kullanarak, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının, plansız ve programsız adımlarının, israf ve yolsuzluk düzeninin vatandaşların alım gücünü ve yaşam gücünü günden güne erittiğini vurguladı. Bugün, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını belirten Taşcıer, "Bu düzen değişmeli" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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