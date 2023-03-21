CHP'li Taşçıer'den Bakan Yanık'a: İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken, kendizini 6284'ü tartışırken buldunuz

CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayınladığı videoda, başörtülü kadınlara seslenerek, “Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını bir kaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya çalışıyorlar. Orada hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek, kontrol altına almak istiyorlar. Dehşetle izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, “İkna odalarından muhafazakar genç kadınların haklarını savunma noktasına gelmek, bu yaşında bırakacağın tek miras olacak. O da Erdoğan sayesinde!” ifadelerini kullandı.

GAMZE TAŞÇIER’DEN BAKAN YANIK'A YANIT

CHP Ankara milletvekili ve PM üyesi Gamze Taşçıer, Bakan Yanık’a sosyal medyadan yanıt verdi.

Bakan Yanık’a “Sinirlenmekte haklısınız” diyen Taşçıer, “CHP, muhafazakâr genç kadınların haklarını tırpanlamak isteyen partinize karşı gururla mücadele ediyor” ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

“Siz de İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyorken şimdi kendinizi 6284’ü tartışırken buldunuz. Partinizin mirası kadınların şiddet görmeme hakkını oy için tezgâha çıkarmak olacak. Bu utanç da size Erdoğan’dan hediye.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik “İkna odalarından muhafazakar genç kadınların haklarını savunma noktasına gelmek, bu yaşında bırakacağın tek miras olacak.” İfadelerini kullanan Bakan Yanık’ın paylaşımına tepki yağdı.

PAYLAŞIMIN ALTINA YORUM YAĞDI

Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına yorum yaptı.

Oyuncu Berna Laçin yorum olarak, “Bunun ispatını bekliyoruz yalnız bir de Bakan olduğunuzu va manipülasyon yapmamanız gerektiğini hatırlatırız . Zira bizim için o görevdesiniz . Buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil” ifadelerini yazdı.

Oyuncu Cem Davran ise, şunları söyledi:

“‘bu yaşında bırakacağın…’ ne fena ve saygısız bir üslup bu, bakanlık koltuğundasınız, samimiyetle söylüyorum, çok üzücü.”

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DALGA GEÇTİ

Mahirgra isimli sosyal medya kullanıcısı, “’Erdoğan sayesinde’ benim sloganım yalnız, ayıp oluyor” dedi.

Nalin Öztekin isimli bir Twitter kullanıcısı şunları yazdı:

Derya Hn. İstanbul Sözleşmesi kaldırılınca susan, şiddet failleri af ile çıkıp yarım kalan cinayetlerini işlerken susan, cemaatlerin içindeki tecavüzleri bilip susan sizdiniz. Üstüne CEDAW toplantısında bütün Avrupa’ya yalan söylediniz. Allah aşkına bi geride durun ya!

İmam Tok isimli kullanıcı şunları söyledi:

"Grup başkan vekiliniz Özlem Zengin'in son bir hafta içinde yaşadıklarından sonra da mı? Alayı vale ile mecliste onayladığınız "İstanbul Sözleşmesi"nden tek imza ile çıktıktan sonra da mı? Hâlen mi Erdoğan sayesinde!!!"

Bir kullanıcısı ise Bakan Yanık’a şöyle sordu:

"Sayın Yanık samimi bir şekilde soracağım, utanmanız yok mu?"