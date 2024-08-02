CHP'li Tanal, Instagram'a Erişim Engeli Kararını Yargıya Taşıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, BTK tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararını yargıya taşıacağını açıkladı.

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CHP'li Tanal, Instagram'a Erişim Engeli Kararını Yargıya Taşıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar sebebiyle erişim engeli getirilmesinin ardından BTK kararını mahkemeye taşıdı.

Kararın Anayasa'nın 2, 26 ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine aykırı olduğunu belirten Tanal, kararın somut gerekçelere dayanmadığını ve keyfi bir karar olduğunu ifade etti.

Tanal, "Bu subjektif karar hakkında Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle davası açtık" diye konuştu.

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