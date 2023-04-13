CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a 'hudut' hatırlatmalı 'vize' çıkışı: Kendi vatandaşınızdan mı isteyeceksiniz?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a vize” söylemlerini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a vize getirmek istediklerini belirten Erdoğan’ın, "Londra'da uygulanıyor mesela. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu" sözlerine, “Siz daha hudutlarımıza sahip çıkamayan bir iktidarsınız? Kendi vatandaşınızdan mı vize isteyeceksiniz?” karşılığını verdi.

Dün NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a vize getirilmesi hakkında önerisini şöyle yineledi: "Ben İstanbul çocuğuyum. Yaklaşık 5 yıl İBB başkanlığını yaptım. İstanbul'u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Ben bir de deprem felaket tellallığı yapmayı da doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanıyken benim İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma diye tezim vardı. Her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım. Bakın Londra'ya giremezsiniz. Belli kuralları var bu işin. Eğer bu varsa sizde o zaman müsaade ederler girersiniz. Bunun sebebi trafiktir. İstanbul'da da belediye başkanlığımda nüfus 8 milyondu. Şu an 15 milyonu geçti. Bir de planlama noktasında maalesef zannedildiği gibi planlanmadı."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklaması şöyle oldu:

"Erdoğan, İstanbul'a girişlerde ‘vize’ isteyecekmiş. Kaçak göçmenleri ülkeye sokarken niye vize istemedin Erdoğan? Siz daha hudutlarımıza sahip çıkamayan bir iktidarsınız. Kendi vatandaşınızdan mı vize isteyeceksiniz? Samimi değilsiniz."