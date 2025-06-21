CHP’li Pala: Sağlık Bakanlığı Şeffaflıktan Kaçıyor

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CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, şehir hastanelerinin Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle işletilmesinin kamuya olan maliyetini bir kez daha gündeme taşıdı. 21 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Pala, Sağlık Bakanlığı’na yönelttiği sorulara verilen yanıtların “gerçeklerden uzak” ve “kaçamak” olduğunu belirtti. Bakanlık tarafından gönderilen yanıtta ise kritik noktalara açık ve sayısal karşılıklar verilmediğini söyledi.

Pala, 7 Şubat 2025 tarihinde sunduğu soru önergesinde, şehir hastanelerinin mali yapısının karanlıkta kalan noktalarına dikkat çekmişti. Önergesinde; şehir hastanelerinin sayısının 34’ten 18’e düşürülmesinin olası mali etkileri, 2023 yılında dönemin bakanı Fahrettin Koca’nın 322 milyar Euro'luk potansiyel kamu taahhüdü açıklaması ve işletme sürelerinin 25 yıldan ortalama 18 yıla inmesi gibi konular yer almıştı. Ayrıca, Sayıştay raporlarındaki bulgular, SGK’dan kaynak aktarımı olup olmadığı ve bazı firmaların hastaneleri halka arz etme girişimleri gibi sorular da yöneltilmişti.

Sağlık Bakanlığı ise gönderdiği resmi yanıtta, “Şehir hastanelerine ilişkin hesaplamalar 6428 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır” ifadesini kullandı. Ayrıca 2020’de getirilen taban-tavan uygulamasıyla ödemelerin sınırlandırıldığı, projelerin işletme süresi değişikliklerinin proje bazında farklılık gösterdiği ve Sayıştay denetimlerinin “azami özenle” takip edildiği belirtildi. Ancak 11 soruya da bu genel çerçevede yanıt verilerek, kamuoyunun talep ettiği sayısal veriler sunulmadı.

PALA'DAN SERT ELEŞTİRİ

Pala, Bakanlığın yanıtını sert sözlerle eleştirdi: “Bakanlık şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten kaçmayı sürdürüyor!” Sağlık sisteminin büyük bütçesini ilgilendiren şehir hastaneleri konusundaki soruların tamamının genel geçer ifadelerle geçiştirildiğini belirten Pala, “Beklentimiz, somut ve ayrıntılı bilgilerle halkın aydınlatılmasıydı” dedi.

'SORU GEÇİŞTİRİLDİ'

“Her bir şehir hastanesinin ayrı ayrı işletme süresi, yıllık kullanım ve hizmet bedelleri açıklan(a)mamıştır” diyen Pala, SGK’dan kaynak aktarımı ve 322 milyar euroluk taahhüdün güncel durumuna dair herhangi bir yanıt alınamadığını kaydetti. Sayıştay raporlarındaki usulsüzlüklere karşı ne tür yaptırımlar uygulandığına dair bilgi verilmediğini söyleyen Pala, “Sadece ‘gerekli açıklamalar ve düzeltici işlemler yapıldı’ denilerek geçiştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Şehir hastaneleri modelinin kamu adına değil, sermaye lehine işlediğini savunan Pala, “Bu sistem halkın sırtında bir kambur. Şehir hastaneleri, kamu adı altında küresel sermayeye büyük kaynak aktarımının aracıdır” dedi. “Sorumlular konuyu halkın gündeminden kaçırmaya devam ettikçe, biz de bu sistemi ifşa etmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.