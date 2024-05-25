CHP'li Özer: Halk en çok adalet ve eğitim hizmetlerinden memnuniyetsiz

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2023 verilerine dayanarak "Türkiye'de hukuka olan güven araştırması yapılmış mıdır" sorulu önergesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi. Tunç, soru önergesine verdiği cevapta şunları kaydetti:

"Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; Bakanlığımız Strateji Gelişme Başkanlığı tarafından adalet hizmetlerine duyulan güven ve adalet hizmetlerinden memnuniyet konularında ulusal veya uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar ile yayımlanan raporların takip ve analizlerinin yapıldığı anlaşılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl yayınlanan Yaşam Memnuniyet Araştırmasının sonuçlarına https://www.tuik.gov.tr adresli internet sitesinden ulaşılması mümkün olabilecektir."

Tunç'un önergesine verdiği yanıta tepki gösteren Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye, Anayasa’da bir hukuk devleti olarak tanımlansa da maalesef tarihinde hukuk mekanizmalarının en az işletildiği dönemi yaşamaktadır. Bu durumu biz değil, uluslararası araştırmalar ortaya koyuyor. Uluslararası hukuk endeksine göre 140 ülke arasında 116. Sıradayız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anlaşılan o ki; bu sonuçları beğenmemiş. Ona göre tüm uluslararası hukuk araştırmaları şaibeli.

"VERİLEN YANIT BİLGİ VERMEK YERİNE LAF KALABALIĞI VE HAMASETTİ"

Sayın Bakan'ın böyle bir yorumda bulunabilmesi için Türkiye’de hukuka olan güvenin araştırılmış olması ve beğenilmeyen raporların 'doğru olmadığını gösterir' verilerin elde edilmiş olması gerekir. Biz de Meclis’in bize verdiği yetkiye dayanarak, Adalet Bakanı'na yargıya güvenle ilgili herhangi bir araştırma yapıp yapmadığını, yapmış ise yılını, örneklerimi hangi yöntemle oluşturduklarını ve tüm çıktılarıyla sonucun ne olduğunu sorduk. Aslında sorular gayet açıktı. Ancak her zaman olduğu gibi verilen yanıt bilgi vermek yerine laf kalabalığı ve hamasetti.

Bakan Tunç verdiği yanıtta, adalet hizmetlerine duyulan güven ve memnuniyet konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmaların takip edilip analizlerinin yapıldığını söyledi. Bir de TUİK’in internet sitesini göndererek 'yaşam memnuniyeti' ne bakın dedi, baktık. Sayın Bakan size kötü bir haberimiz var. TÜİK’e göre memleketin neredeyse yarısı adalet hizmetlerinden memnun değil. İnsanların yüzde 40’ı yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını düşünmüyor. Yüzde 42’si, davaların karara bağlanma süresinden rahatsız. Yüzde 37’si mahkemelerdeki işlemlerden memnun değil. Yüzde 30’u avukatlık hizmetlerinin kalitesiz olduğunu düşünüyor. Sayın Bakan, size daha kötü bir haberim var. Sadece 10 aylık Bakansınız ama 10 ayda adalet hizmetlerinden memnun olmayanların sayısını geçen yıla göre katlamışsınız.

"SİZ GÖREVİNİZİ YAPIN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAYIN"

Davaların karara bağlanma süresinden rahatsız olanların sayısı sizin görev döneminizde yüzde 37’den 42’ye, Mahkemelerdeki işlemlerden memnuniyetsiz olanların sayısı da yüzde 31’den tam yüzde 37’ye yükselmiş. Sadece 10 ayda adalet hizmetlerinden memnuniyetsizlik oranını bayağı yukarılara taşımışsınız. Bunu biz söylemiyoruz. Övüne övüne uluslararası endekslere bakmayın resmi endekslere bakın diye önümüze koyduğunuz TÜİK istatistikleri söylüyor. Halkın en çok memnuniyetsiz olduğu kamu hizmetleri adalet ve eğitim. Yani TÜİK de şaibeli durumda ya da uluslararası kuruluşlar doğruyu söylüyor. Olanı yok saymaya, verileri karartmaya, halka algı oyunları yapmaya kalkışmayın. Siz görevinizi yapın, hukukun üstünlüğünü sağlayın, adalet hizmetlerine de kalite getirin."

Kaynak: ANKA