CHP'li Özel'den canlı yayında 39 vekil açıklaması: 'Tek başımıza girseydik yüzde 25'in üstüne çıkardık'

CHP'deki değişim tartışmalarında öne çıkan isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına katıldı.

Özel, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden TBMM'ye giren partilerin milletvekili sayılarına yönelik tepkiler hakkında konuştu.

Özel, "Biz Meclis'te bizim listelerimizden seçilen arkadaşlarımıza önem veriyoruz. Ama toplamda baktığınızda bu onlarında bize katacağı oy ve CHP'nin milletvekili sayısı arasında açı var. 39 milletvekili verdiysek, İYİ Parti 9'la 44 milletvekili çıkardı. 60 da verirsiniz, o kadar katkı geliyorsa" ifadelerini kullandı.

"KENDİ LİSTELERİMİZLE GİRSEYDİK..."

Partisinin DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partilerinin kendi listelerinden seçimlere girmeselerdi CHP'nin yüzde 25'den fazla oy alacağını söyleyen Özel, "Manisa il anketine bakıyorsunuz 0,7-1 arası bir katkı varken; 1 vekilden 4 vekile çıkmışız Manisa'dan 4. milletvekilinin gitmesi kötü. Öyle sıralara konmak zorunda kaldılar ki... Biz sadece kendi listelerimizden girseydik yüzde 25'in üzerinde oy alırdık. Ciddi bir oy kaybına uğradık. Getirinin üzerinde götürü oldu. İttifak ortaklarını suçlayamayız" diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Özel genel başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık" diyerek yanıt verdi.