CHP'li Özel: En düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemiz AKP-MHP oylarıyla reddedildi

CHP'li Özgür Özel "Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi" dedi.

CHP'li Özel: En düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemiz AKP-MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tepki göstererek "Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak" dedi. 

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