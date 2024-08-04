CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te mitingde fıstıkçıların sorunlarını anlatırken, yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti. Saldırgandan şikayetçi olmayan Meriç, "Gözaltına alındı. Kendisi hakkında muhtemelen kamu davası açılacak" dedi.

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CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çiftçiler, fıstık fiyatlarına tepki gösterdi. Çiftçilere destek vermek için Fıstıkçılar Sitesine giden CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaparken bir şahıs havaya ateş etti.

"Konuşturmam" diyerek bağıran şüpheli, Meriç'e yaklaşmaya çalışınca korumalar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'BİZ ŞİKAYETÇİ OLMADIK'

Halk TV'ye konuşan Meriç, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu şüphelinin AKP'li olduğunun altını çizmek istiyorum. Bana yaklaştı ancak korumalar müdahale ettiler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Her ne olursa olsun.

Ben kendisiyle konuştum. Sıkıntısının ne olduğunu öğrenmek istedim. Özrünü diledi. Biz aramızdaki problemi halletmiş olduk.

Silahına el konuldu. Gözaltına alındı. Biz şikayetçi olmadık. Kendisi hakkında muhtemelen kamu davası açılacak."

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