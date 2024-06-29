Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında iki kişinin darp edildiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki belediye çalışanı da tutuklandı.

Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Manisa'da CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında iki kişinin darp edildiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Önceki gün hastaneye kaldırılan iki kişi, belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri olarak tespit edildi. Bu kişiler, mesai saati sonunda Belediye Başkanı Dönmez'in davetlisi olarak geldikleri sırada darp edildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, belediye personeli iki kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Dönmez de gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı - Resim : 1

Kaynak: AA

Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok
Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu itirafı Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu itirafı
Ayhan Bora Kaplan davasındaki firari tanık Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı Kaplan davasındaki firari tanığın iddianamesi tamamlandı
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
ÇOK OKUNANLAR
Ehliyet sınavında akıl almaz 'kopya' düzeneği: 6 kişi yakalandı Ehliyet sınavında akıl almaz 'kopya' düzeneği
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 'yerli' alternatif arıyor Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 'yerli' alternatif arıyor
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı
Almanya, son 16 turunda Danimarka'ya kale yüzü göstermedi Almanya, son 16 turunda Danimarka'ya kale yüzü göstermedi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı