Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Manisa'da CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında iki kişinin darp edildiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Önceki gün hastaneye kaldırılan iki kişi, belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri olarak tespit edildi. Bu kişiler, mesai saati sonunda Belediye Başkanı Dönmez'in davetlisi olarak geldikleri sırada darp edildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, belediye personeli iki kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Dönmez de gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA