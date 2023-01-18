CHP'li Kılıç: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yemek ihalelerinde neler oluyor?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin, büyükşehir belediyesinin ücretsiz yemek dağıtımına izin vermemesine ilişkin olarak açıklamada bulundu.

"Hem bakana hem üniversite yönetimine sordum" diyen Kılıç "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yemek ihalelerinde neler oluyor? Belediyemizin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtmasının engellenmesinin üniversitenin yemek ihalesi ile ilgisi var mı?" ifadesini kullandı.