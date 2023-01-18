CHP'li Kılıç: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yemek ihalelerinde neler oluyor?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimine yemek ihalelerinde neler olduğunu" sordu.

CHP'li Kılıç: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yemek ihalelerinde neler oluyor?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin, büyükşehir belediyesinin ücretsiz yemek dağıtımına izin vermemesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. 

"Hem bakana hem üniversite yönetimine sordum" diyen Kılıç "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yemek ihalelerinde neler oluyor? Belediyemizin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtmasının engellenmesinin üniversitenin yemek ihalesi ile ilgisi var mı?" ifadesini kullandı. 

Kılıçdaroğlu: 14 Mayıs'ta güzel bir başlangıç yapacağız Siyaset 18 Ocak 2023 22:21
CHP'li Tanal, Meclis'te 1 dakika boyunca tekrarladı: İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez Siyaset 18 Ocak 2023 22:04
Kılıçdaroğlu Gaziantep'te 'iktidar' sloganlarıyla karşılandı Siyaset 18 Ocak 2023 20:02
Davutoğlu: Bekle Erdoğan, bekle, hakettiğin cevabı bu akşam alacaksın Siyaset 18 Ocak 2023 19:38
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Erkek: Erdoğan çok zor durumda oy için Hüda-Par ile pazarlık yapıyor CHP'li Erkek: Erdoğan çok zor durumda oy için Hüda-Par ile pazarlık yapıyor
16 yıldır süren adalet mücadelesi 16 yıldır süren adalet mücadelesi
 Tetiği çektiren eller bir kurşunla bizden neleri çaldı?  Tetiği çektiren eller bir kurşunla bizden neleri çaldı?
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!