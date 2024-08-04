CHP'li Karabat'tan Dikkat Çeken İddia: AKP ile Şirketler Yüz Milyarlarca Lirayı 'Vakıflarla' Aktarıyor

CHP'li Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı'nın vergi muafiyeti tanıdığı vakıf ve derneklerin çoğunun AKP ile doğrudan ilişkili olduğunu iddia etti. Karabat, iktidara yakın şirketlerin belirli bir parayı bu vakıflara ödediğini ve bu paranın "sosyal hizmet" adı altında harcanıp birilerinin kasalarına aktarıldığını söyledi. Durumun "rüşvetin legalleştirilmesi" olduğunu belirten Karabat, bu vakıflar için "paralel devlet yapılanması" tanımını yaptı.

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CHP'li Karabat'tan Dikkat Çeken İddia: AKP ile Şirketler Yüz Milyarlarca Lirayı 'Vakıflarla' Aktarıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasında, iktidarın kurduğu bir rant sisteminden bahsetti. Cumhurbaşkanınca belirlenen 329 vakıf ve derneğe bağış yapan şirketlerin borçlarının vergi matrahından düşüldüğünü hatırlatan Karabat, 2002 sonrasında kurulan vakıfların çoğunun AKP ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Karabat, iktidarla yakınlık kurmaya çalışan bazı şirketlerin "gerekli payı" bu vakıflara ödediğini ve bu paraların "sosyal hizmet" adı altında vakıflar tarafından harcanarak birilerinin kasalarına aktarıldığını söyledi.

'RÜŞVET LEGALLEŞTİRİLİYOR'

Kamuda kadrolaştığını söylediği bu vakıflara "paralel devlet yapılanması" tanımını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, sözlerine şöyle devam etti:

"2024’te toplanacak kurumlar vergisinin toplam vergi hasılatına oranının yüzde 15,29 olması hedefleniyor. Bu, çok düşük bir seviye. 2023’te bu oran yüzde 17,47 seviyesinde gerçekleşti. Dolaylı vergiler artarken, doğrudan vergiler azalıyor.

2023’te KDV tahsilatının toplam vergilerdeki payı yüzde 33’tü. ÖTV’nin payı ise yüzde 20’ydi. Vatandaşlar KDV ve ÖTV altında ezilirken, şirketler doğrudan vergileri ödemek yerine bunları yandaş vakıflara bağış yapıyor. Buna rüşvetin legalleştirilmesi de diyebiliriz.

YÜZ MİLYARLARCA LİRALIK VERGİ AKTARIMI

2024 yılı için hedeflenen kurumlar vergisi tahsilatı 1,3 trilyon TL olacak. Bunun ne kadarı yandaş dernek ve vakıflara bağış olarak gidecek, ne kadarı istisna ve muafiyet olarak alınmayacak belli değil.

Sonuç olarak, ortada yüz milyarlarca liralık bir vergi kaynağının aktarımı söz konusu. Vatandaş ay sonunu getiremez ve doğru düzgün beslenemezken, vakıf kurumu kirletilerek büyük vurgunlar gerçekleştiriliyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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