CHP'li İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye Katılacak İddiasına Ateş Püskürdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den ayrılacağına yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

AKP'YE KATILACAK İDDİASI

Kulis bilgilerine dayandırılarak geçilen haberde Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmeye hazırlandığı ve AKP’ye katılacağı ileri sürülmüştü.

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’ndeki kirlilik iddiaları nedeniyle AKP’li isimler tarafından sıkça eleştirilerin hedefi almıştı.

TUGAY İDDİALARI YALANLADI

Tugay, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım" diyerek ortaya kulis bilgisi olarak geçilen haberleri iftira olarak nitelendirdi.

“DÖNEKLİK BAŞKALARINA…”

Paylaşımın devamında ise dün olduğu gibi bugün de yarın da CHP’nin altı oku ışında mücadele vereceğini belirten Tugay, "Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize" diyerek paylaşımını sonlandırdı.

Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım.



Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet… https://t.co/KmL1f3o3bD — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) December 23, 2024

Kaynak: Haber Merkezi