CHP'li Günaydın AYM önüne gitti, MTV'nin ikinci kez alınmasına ilişkin düzenlemenin iptali istendi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MTV’nin ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvurunun ardından kameraların karşısına geçen Günaydın, "Ocak 2023 tarihinde tüm Türkiye'de toplanan MTV geliri 36 milyar TL. Bunu bir kez daha alacaklar. Elimizi vicdanımıza koyalım ve soralım: 1.9 trilyonluk ek bütçe getiriyorsun, bunun 527 milyar lirasını sadece deprem bölgesindeki harcamalara ayırıyorsun. Rakamlardaki uyumsuzluk, amacın da bize anlatıldığı gibi olmadığını gösteriyor. Hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi, eşitlik ilkesi, adalet ilkesi, verginin genelliği ve adaleti ilkesi, herkesin mali gücü oranında düzenlenmesi ilkesi, bunların tamamının ihlal eden bir yasa ile karşı karşıyayız" dedi.

"1. MADDENİN İPTALİNİ İSTİYORUZ"

Günaydın açıklamasının devamında ise "1999'da benzer bir girişim yapılmış ancak 2003 yılında AYM iptal etmiş. Bunun eşitlikle, adaletle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu nedenle yasanın 1 maddesinin iptalini talep ediyoruz. Umuyoruz ki AYM, hem yürütmenin durdurulmasına hem de yasanın iptaline karar verir. TBMM bizi ve vatandaşı yoruyor, biz de burada AYM'de çalışanları, yargıçları yormaya devam ediyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT VERDİ

Günaydın açıklamasının ardından gazetecilerin CHP içerisindeki değişim tartışmalarının başlaması ile birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir sorun yaşayıp yaşamadığı sorusuna "Sabah genel başkanımızla bir cenazeye katıldık, izlemişsinizdir. Ardından Anıtkabir'e ziyaret ettik. Ben her zaman olduğu gibi genel başkanımızla bir görüşme yaptım. CHP'nin sanal gündemlerle meşgul edilmeye çalışıldığını biliyorum" ifadeleri ile yanıt verdi.

PM TOPLANTISI GÜVEN OYLAMASI MIYDI?

Dün gerçekleşen ve basında mevcut CHP yönetiminin güven oylaması olarak değerlendirilen oylamaya ilişkin ise Günaydın, "Dün 13'den başlayan PM toplantısı gece saat 01'e kadar devam etti. PM üyeleri önüne gelen somut dosya için karar verirler. Orada kendi iradeleriyle karar verdiler. Yarın başka bir dosya gelirse iradelerini koyarlar. Bu bir güven oylaması değildir" dedi.