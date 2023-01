CHP'li İlgezdi'den Bakan Bilgin'e: Bu tablo olsa olsa Türk lirasının erime tablosudur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sosyal medya hesabından asgari ücret artışıyla ile ilgili yayınladığı tabloyu eleştirdi.

İlgezdi, bugün yaptığı açıklamada, “Tabii ki alım gücünü hesaba katmadı. Bakan göz ardı etti ama biz etmedik, edemezdik de zaten. Altın ve et fiyatları üzerinden bir değerlendirme yaptık. Tablo ortada. 21 yıl önce 5 çeyrek altın alınan asgari ücret ile 21 yıl sonra 4 altın alınabiliyor. Et fiyatlarına baktığımızda da durumun değişmediğini görmekteyiz. Sofralarda et yemeği görmek neredeyse imkansız hale geldi. 2002 yılında 1 kilo eti 7 liraya alabiliyorken, 2022 yılında en ucuz eti 199 liraya alabildiğimiz görmekteyiz” diye konuştu.

İlgezdi, 2013 yılında asgari ücretin 803 lira olduğunu anımsatarak, “Yani 451 dolardı. 2023 yılında ise asgari ücret 8 bin 500 lira olacak. Yani şimdiki kura göre 455 dolar. İlk zamlı maaşların alınacağı şubat ayında kurun ne olacağı belli değil. Yani asgari ücretimiz son 10 yılda sadece 4 dolar artmış olduğunu görüyoruz. Bu tablo cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücret tablosu değil. Türk lirasının erime tablosundur olsa olsa. Kısaca 21 yıl sonra asgari ücretin geldiği nokta AKP’nin iktidara geldiği yıldan çok daha kötü” dedi.

Kaynak: ANKA