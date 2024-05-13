CHP'li eski milletvekili hayatını kaybetti...

CHP'nin 22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım, kansere yenik düştü...

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CHP'li eski milletvekili hayatını kaybetti...

CHP 22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım, 75 yaşında hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. dönem Kastamonu milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser sebebiyle tedavi görüyordu. Hastalığına yenik düşen Yıldırım, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, “Sarımsakçı Milletvekili” olarak biliniyordu. Yıldırım’ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.

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