CHP’li Emre’den LNG Anlaşmaları İçin 8 Kritik Soru

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla ABD merkezli Mercuria ve Woodside şirketleriyle yapılan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) anlaşmalarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıl süreli ve toplamda 70 milyar metreküp LNG tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Woodside ile ise 9 yıllık bir ön mutabakat sağlandığı aktarıldı. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bu anlaşmaların maliyetlerinin, Rusya ve diğer ülkelerden boru hattı üzerinden alınan doğal gaza kıyasla daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

ENERJİ BAKANI'NA SORDU

Emre önergesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şu soruları yöneltti:

- Mercuria ve Woodside ile yapılan LNG anlaşmalarının toplam maliyetine ilişkin kamuoyuna yansıyan 40 milyar doların üzerindeki rakamlar doğru mu?

- Bu maliyet hangi hesaplamalara dayanmaktadır?

- Fiyatlandırma mekanizmaları (petrole endeks, sabit fiyat, spot piyasa referansı vb.) nedir ve ortalama ithalat maliyeti MMBtu başına kaç dolar olmaktadır?

- ABD’den alınacak LNG’nin yeniden gazlaştırma ve depolama altyapısı dikkate alındığında toplam tedarik zinciri maliyetleri ne kadar artmaktadır?

- ABD LNG’si ile Rusya’dan sağlanan boru hattı gazı arasında ortalama maliyet farkı nedir?

-Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik “Rusya’dan enerji ithalatını sonlandırma” talebine Bakanlığın yaklaşımı nedir?

- Bu anlaşmalar enerji arz güvenliğini artırmaya dönük teknik bir tercih mi, yoksa jeopolitik koşulların bir sonucu mu?

- Kamu yararı açısından düşük maliyetli Rus gazı mı, yüksek maliyetli ABD LNG’si mi daha uygun bir strateji olarak görülmektedir?

Emre’nin önergesi, Türkiye’nin enerji politikaları ve LNG tedarik stratejilerine ilişkin süregelen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi