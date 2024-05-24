CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, makam araçlarını satışa çıkardığını duyurdu

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkardığını duyurdu.

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CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, makam araçlarını satışa çıkardığını duyurdu

Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı.

Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin lirayken, Wolkswagen Caravella 4×4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin lira civarında.

Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

“Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa’mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum.”

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