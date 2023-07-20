CHP'li Bülbül: Mülakatı kaldıracağız diyen Erdoğan yine gençleri kandırdı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, AKP’nin seçim öncesi “mülakatı kaldıracağız” vaadi verdiğini ama KPSS'ye kısa süre kalmasına rağmen bununla ilgili hiçbir adım atılmadığını söyledi.

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CHP'li Bülbül: Mülakatı kaldıracağız diyen Erdoğan yine gençleri kandırdı

Seçimden önce gençlere yönelik vaatler veren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mülakatı kaldıracağız” demişti. Liyakatsiz ve eş, dost, akraba seçerek atama yapan iktidarın her zaman olduğu gibi gençleri kandırdığını belirten CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Liyakatten yoksun yapılan atamalarla adaletsizlik yine ayyuka çıkacak. Seçim öncesi vaadi, yine lafta kaldı. Vatandaşı kandırmaktan, umut tacirliği yapmaktan vazgeçmediniz. Bir kere olsun sözünüzde durun” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Bülbül’ün açıklamaları şöyle;

Anayasa’nın 10. ve 70. maddeleri ile Devlet Memurları Kanunu’nun 3. maddesinde, memuriyete alınmada ve görevde yükselmede liyakatin esas alınması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı 23 Temmuzda yapılacak. Yani sınava yalnızca 5 gün kaldı. Ancak seçim öncesi mülakatın kaldırılacağına söyleyen Erdoğan bu konuda hala hiçbir girişimde bulunmadı. Bu sene sınava girecek gençlerimiz yine mülakat adı altında mağdur edilecek. Liyakatten yoksun yapılan atamalarla adaletsizlik yine ayyuka çıkacak. İş sahibi olabilmek için eş dost akraba arayışı içerisine girecek. Kamuda mülakat kalkacak diyen Erdoğan yine sözünde durmadı. Seçim öncesi vaadi, yine lafta kaldı. Vatandaşı kandırmaktan, umut tacirliği yapmaktan vazgeçmediniz. Bir kere olsun sözünüzde durun. Torpillerin yarışması haline gelen mülakat sistemini kaldırın.

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