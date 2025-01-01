CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye Eşinden Tatlı Sitem! ‘Eve de Bekleriz, Sayın Başkan’

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım izleyenlere tebessüm ettirdi.

Eşi Beste Eşki’nin makam odasına yaptığı ziyaret anının videosunu paylaşan Başkan Eşki “Beste Eşki’den Başkan’a: Eve de Bekleriz” notunu düştü.

“TATLI BİR SİTEMDE BULUNDU”

Kendi videosunun haberini de kendi yazan Başkan Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı: Eşi Beste Eşki, başkanı makamında ziyaret ederek evin ve çocuklarının son durumuyla ilgili bilgi verdi. “Eve de bekleriz, sayın başkan” diyerek tatlı bir sitemde bulunan Beste Eşki, başkanı kısa süreliğine de olsa gülümsetti. Şaşkınlıkla dinleyen Başkan Eşki ise, “Benim nerede olduğumu merak ediyorsan beni sosyal medyadan takip edebilirsin!” diyerek konuyu esprili bir şekilde kapattı.

BEĞENİ TOPLADI

Başkan Eşki’nin paylaşımı, sosyal medyada beğeni toplarken, videoya “Beste Abla'nın hitabeti de Ömer Abi kadar iyiymiş bunu görmüş olduk”, “Çok yaşayın, ne tatlısınız” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi