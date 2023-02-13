CHP'li Böcek, uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi: Depremin faturasını gençlerimize kesemeyiz

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketi sonrası, üniversitelerin tatil edilerek öğrenci yurtlarının depremzedeler tahsis edilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Böcek "Üniversiteleri örgün eğitime kapatmak, geleceği karartmaktır! Pandemide bir buçuk yıl kaybettik, artık kaybedecek zamanımız yok. Türkiye Cumhuriyeti barınma sorununu çözecek güçlü bir devlettir. Depremin faturasını gençlerimize kesemeyiz. #YaralarıBirlikteSaracağız" dedi.

Üniversiteleri örgün eğitime kapatmak, geleceği karartmaktır!



Pandemide bir buçuk yıl kaybettik, artık kaybedecek zamanımız yok.



Türkiye Cumhuriyeti barınma sorununu çözecek güçlü bir devlettir.



Depremin faturasını gençlerimize kesemeyiz.#YaralarıBirlikteSaracağız — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) February 13, 2023

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Şubat'ta deprem bölgelerinden Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz" demişti.