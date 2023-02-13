CHP'li Böcek, uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi: Depremin faturasını gençlerimize kesemeyiz

Üniversitelerin tatil edilerek online eğitime geçilmesi kararına CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tepki de gösterdi.

Son Güncelleme:
CHP'li Böcek, uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi: Depremin faturasını gençlerimize kesemeyiz

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketi sonrası, üniversitelerin tatil edilerek öğrenci yurtlarının depremzedeler tahsis edilmesine tepki gösterdi. 

Twitter hesabından açıklama yapan Böcek "Üniversiteleri örgün eğitime kapatmak, geleceği karartmaktır! Pandemide bir buçuk yıl kaybettik, artık kaybedecek zamanımız yok. Türkiye Cumhuriyeti barınma sorununu çözecek güçlü bir devlettir. Depremin faturasını gençlerimize kesemeyiz. #YaralarıBirlikteSaracağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Şubat'ta deprem bölgelerinden Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz" demişti. 

Son Güncelleme:
Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı
AKP'nin 'özgül ağırlığı'ndan 'seçimler ertelensin' çıkışı AKP'nin 'özgül ağırlığı'ndan 'seçimler ertelensin' çıkışı
DEVA Partisi: Seçimleri YSK da Cumhurbaşkanı da erteleyemez DEVA Partisi: Seçimleri YSK da Cumhurbaşkanı da erteleyemez
İşte Deniz Baykal'ın kariyerinde yakın dönem Türk siyaseti İşte Deniz Baykal'ın kariyerinde yakın dönem Türk siyaseti
Demirtaş: Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için "Allah'ın lütfu" değildir Demirtaş: Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için "Allah'ın lütfu" değildir
Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek? Kanal D herkesi üzdü.. Yargı kaç hafta ekrana gelmeyecek?
ÇOK OKUNANLAR
Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var? Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var?
Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata
Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi Hatay'dan yeni görüntüler geldi
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz