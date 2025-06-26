CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama

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Hollanda’nın Lahey kentinde 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda’ya giden ve kritik diplomatik temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YENİ OPERASYON MU GELİYOR?

Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlara ilişkin de konuştu.

'DURUMLAR İYİ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket” dedi.

DİKKAT ÇEKEN SORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da şu soru soruldu: Ana muhalefete baktığımızda, ana muhalefet cephesinde enteresan bir karışıklık ve bu meselelerle alakalı çok uluslu görüşler var. Ben sizin bu konudaki değerlendirmenizi rica ediyorum.

'KAVGA ETMEKTEN FIRSAT BULAMIYORLAR'

CHP’nin bugün mefluç halde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Şimdi bakıyorsunuz işte birileri “4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum” diyor. Bir diğerleri “Acaba kimler gelir?” diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç “ikbal avcısının” ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den “biz de böyle düşünüyoruz” tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar.

'NE YAZIK Kİ DURUM FELAKET'

CHP’nin yönettiği belediyelerin iflas bayrağını çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez” dedi.

Kaynak: AA