CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama

Hollanda dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelere düzenlenen yolsuzluk operasyonlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Belgelerin hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket” dedi.

Son Güncelleme:
CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’nın Lahey kentinde 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda’ya giden ve kritik diplomatik temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 1

YENİ OPERASYON MU GELİYOR?

Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlara ilişkin de konuştu.

CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 2

'DURUMLAR İYİ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket” dedi.

CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 3

DİKKAT ÇEKEN SORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da şu soru soruldu: Ana muhalefete baktığımızda, ana muhalefet cephesinde enteresan bir karışıklık ve bu meselelerle alakalı çok uluslu görüşler var. Ben sizin bu konudaki değerlendirmenizi rica ediyorum.

CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 4

'KAVGA ETMEKTEN FIRSAT BULAMIYORLAR'

CHP’nin bugün mefluç halde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Şimdi bakıyorsunuz işte birileri “4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum” diyor. Bir diğerleri “Acaba kimler gelir?” diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç “ikbal avcısının” ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den “biz de böyle düşünüyoruz” tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar.

'NE YAZIK Kİ DURUM FELAKET'

CHP’nin yönettiği belediyelerin iflas bayrağını çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez” dedi.

CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi Sonrası Kritik MesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi Sonrası Kritik MesajlarGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! DEM Parti ile Ne Zaman Görüşecek?Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! DEM Parti ile Ne Zaman Görüşecek?Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP
Son Güncelleme:
Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli? Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a Ziyaret DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' Tartışmasına İlk Yorum: '13 Yıl Düğme İliklediniz' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' Tartışmasına İlk Yorum
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor
Coğrafi İşaretli Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor