CHP’li Belediye Başkanı AKP'li vekilden hesap sordu: 'Vicdanınız Rahat Mı?'

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Denizli Belediyesi'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı personel şirketi olan PERAŞ çalışanlarına yapılan zam sonrası belediye meclisine gelen çalışanlar, pankart açarak, "İşçinin gururu Çavuşoğlu" sloganlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.



38 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Çavuşoğlu, 16 Temmuz'da ilk birleşimi yapılan Meclis toplantısında Denizli Milletvekili Cahit Özkan'a yaptığı çağrıyı tekrarladı. Başkan Çavuşoğlu, “Denizli kamuoyunda bir kez daha çağrıya çıkıyorum. Cahit Özkan 2 sene boyunca, Denizli Büyükşehir Belediyesinde memur olmasına rağmen danışman olarak yanınızda çalıştırdığınız B.H. isimli personel, bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi kapısından hiç girmemiştir. Bu herkes tarafından bilinmektedir. 2 sene boyunca çalıştırdığınız bu personelin maaşı da Denizli Büyükşehir Belediyesinden ödenmiştir. Ayrıca bu kişi belediyeye hiç gelmeden de memur olmuştur” dedi.

‘VİCDANINIZ RAHAT MI?’

Başkan Çavuşoğlu; “Bundan öncede Cahit Özkan’ın da kendi yanında çalıştırdığı, ancak bu kişilerin hiç belediyeye gelmedikleri ortaya çıkmıştır. Kul hakkından bahsetmenize rağmen kendi yanınızda çalıştırdığını personelin maaşını belediyeye ödettiniz. Vicdanınız rahatsa diyecek bir şeyimiz yok. Biz bu dünyada yetimin hakkını gözetip korumak zorundayız. Vicdanınızı sorgulayıp sorgulamadığınızı bilemem ancak biz bu dünyada adli makamlarda bunun hesabını soracağız. Takipçisi olacağız. Yüce Rabbimde kendi huzurunda soracaktır. Biz buradan çağrı yapıyoruz. Gelin en azından bu dünyada helalleşelim. Ayrıca, bu iki arkadaşın başkaları tarafından çalıştırıldığını tespit ettik ve tahkikatımız devam etmektedir. Yetim hakkı yiyenlerin peşindeyiz” dedi.

‘TEK DÜSTURUM YETİM HAKKI YİYENLERİN PEŞİNDE OLMAK’

Bu sürecin takibini her fırsatta Meclis'te kamuoyuna aktaracağını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Bu anlamda hayatımın tek düsturunun yetim hakkı yiyenlerin peşinde olmak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Umuyorum bu karardan sonra yetim hakkına el uzatan her kim varsa, her kim bunu yaptıysa, her kim Denizli Büyükşehir Belediyesinin personelini yanında çalıştırıp da maaşını belediyeye ödettiyse, adı her ne olursa olsun takip edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Bu çağrımı bir kez daha yineliyorum ve diyorum: Gelin kul katında en azından hesabınızı ödeyin” ifadelerini kullandı.

Belediyeye uğramadan maaş alan personelle ilgili olarak tespit ettikleri fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Başkan Çavuşoğlu, milletvekili Cahit Özkan'ın yanında danışman olarak görev yapmasına rağmen Denizli Büyükşehir Belediyesinden maaş alan B.H. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ayrıca bunun yanı sıra tespit ettikleri 2 kişi için daha soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA