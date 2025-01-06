CHP’li Bağcıoğlu: ‘Gazilerimiz ÖTV Düzenlemesinden Muaf Tutulmalı’

Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Gazilerin sorunlarına dikkat çeken Bağcıoğlu yetersiz düzenlemelere dikkat çekti. Bağcıoğlu “Bu ülkenin huzuru ve güvenliği için hayatlarını adayan kahraman gazilerimiz, ÖTV düzenlemesinden muaf tutulmalı ve haklarını koruyacak yeni düzenlemeler acilen yapılmalıdır” dedi.

“BÜROKRATİK ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILMAKTA”

“Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna uzuvlarını, sağlıklarını feda eden gazilerimiz, ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlere ulaşabilmek için ağır bürokratik engellerle karşı karşıya bırakılmaktadır” diyen Bağcıoğlu “Ankara Bilkent Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tek adres olarak gösterilmesi, tedavi süreçlerini hem maddi hem de manevi açıdan daha da zorlaştırmaktadır” diye belirtti.

“GAZİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINA YANIT VERMEMEKTE”

“Özellikle geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV düzenlemesi, gazilerimiz açısından ciddi mağduriyetler yaratmıştır” diye belirten Bağcıoğlu “Araç temin süresinin 10 yıla çıkarılması, gazilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermemekte. Ayrıca, %40’ı yerli üretim şartı ile seçeneklerin daraltılması, gazilerimizi sınırlı seçenekler arasında tercih yapmaya mecbur bırakmıştır” dedi.

“GÖRMEZDEN GELEN UYGULAMALAR”

Gazilerin kullandığı araçların işlevsel olmasının şart olduğuna dikkat çeken Bağcıoğlu şunları söyledi: Bu düzenleme, onların temel ihtiyaçlarını bile göz ardı etmektedir. Bizler, mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu dile getirip iyileştirme beklerken, gazilerimizi görmezden gelen uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ülkenin huzuru ve güvenliği için hayatlarını adayan kahraman gazilerimiz, ÖTV düzenlemesinden muaf tutulmalı ve haklarını koruyacak yeni düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

“BU SESE KULAK VERMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Yatalak veya felçli gazilerin kullandıkları tıbbi malzemelere de değinen Bağcıoğlu “Sadece sonda gibi temel bir ihtiyaç için bile iki ayda bir 2.500 TL fark ödemek zorunda kalmaları utanç vericidir. Vatan savunması için bedenlerini ve sağlıklarını feda eden kahramanlarımızın, en temel ihtiyaçları için bile maddi yük altına sokulmaları kabul edilemez. Gazilerimizin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması bir zorunluluktur. Onlar ‘Devletimiz var olsun, vatan sağ olsun’ diyerek sorunlarını dile getirmemekte, ancak dayanacak güçleri kalmadığında seslerini yükseltmektedir. Bu sese kulak vermek hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi