CHP'li Atalar’dan Bakan Tunç'a 'Korsan Rapor' Tepkisi

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grant Kartal Otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu tartışması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı ve başsavcılık talebiyle hazırlanan bilirkişi raporuna bir kez daha ‘korsan’ dedi. Bakan Tunç, "Maalesef bir korsan metinle bir rapor diye ortaya çıktılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bir metni rapor diye ortaya çıkararak kamuoyunun gündemini meşgul etmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu. Atalar, Bakan Tunç’un söz konusu çıkışına “Hukukta kanunlar ya da kurallar hoşunuza gidince uyguladığınız hoşunuza gitmeyince uygulamadığınız şeyler değil” şeklinde tepki gösterdi.

‘BİLİRKİŞİ LEHTE YA DA ALEYHTE TUTUM ALAMAZ’

Bilirkişi heyetinin belli hukuki bir çerçeve ve kurallar içerisinde inceleme yapabileceklerini belirten Atalar herhangi bir kurum için lehte ya da aleyhte bir sonuç çıkarma gibi tutum olamayacağını belirtti.

Yılmaz Tunç’un yeni heyetin İTÜ’lü akademisyenlerden oluştuğunu belirtmesine de değinen Atalar “Üniversite ismini güven verdiği için mi söylemek istedi bilmiyorum ama sonuç olarak başsavcılık orada bir bilirkişi heyeti oluşturdu. O heyet incelemeyi yaptı. Ortada bir rapor var, kimlerin sorumlu olduğu da belli. Bilirkişiler burada sanki ‘belediyenin bir sorumluluğu varmış’ gibi aleyhe bir rapor hazırlayamaz” dedi.

‘KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ Mİ?’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a da eleştiriler yönelten Atalar son olarak şunları söyledi:

“Bakan skandal bir açıklama yaptı. Bir televizyon kanalında denetimlerle ilgili ‘Televizyon haberini gördüm, ihbar kabul ediyorum, denetim gönderiyorum’ gibi bir yaklaşım olamaz. Hiç mi kamu görevlisi sorumlu değil? Soruşturma izni verildi mi, kimler soruşturuluyor? Şu anda sadece savcılık sorgularının tamamlandığını biliyoruz. Ama iş güvenliği uzmanları serbest bırakıldı. Aslında onların da sorumlulukları var çünkü denetlemeye giden isimler onlar. Şu an önemli olan kamu görevlilerinden kimler için soruşturma izni verildiği. İl Özel İdaresinin sorumluluğu var. Valiliğin sorumluluğu var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetimleriyle ilgili de sorunlar var. Evrakların tamamlanmasını bekliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi