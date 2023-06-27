CHP'den üyelerine mesaj: Yeni tüzük için görüş istendi

CHP, “değişim” süreci kapsamında 1 milyon 300 bin üyesine mesaj göndererek yeni tüzük için görüş istedi.

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CHP'den üyelerine mesaj: Yeni tüzük için görüş istendi

CHP, “değişim” süreci kapsamında 1 milyon 300 bin üyesine mesaj göndererek yeni tüzük için görüş istedi. CHP kurmayları, ilçe kongrelerinin tamamlanacağı 10 Eylül’e kadar gelen verilerin analiz edilerek kurultayda taslak olarak görüşüleceğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; tüzük çalışmaları kapsamında partinin 1 milyon 300 bin üyesine, yeni dönemde tüzüğün nasıl olması gerektiğine ilişkin fikirlerini almak için mesaj gönderildi. Ayrıca eski ve yeni dönem Parti Meclisi üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden de fikirleri istendi.

CHP kurmayları, “Kongre süreçlerimizin tamamlanacağı 10 Eylül’e kadar tüzük için görüş ve önerileri toplayacağız. Ayrıca ilçelerde tüzük komisyonu kurulacak ve onların da görüşleri alınacak. Bunun sonunda tüm verileri analiz edeceğiz. Dünya örneklerini de inceleyeceğiz. Bir taslak hazırlayacağız. Bu taslağı kurultayda görüşeceğiz” dedi. 

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