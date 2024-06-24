CHP'den 'TBMM’deki vekil sayısı azaltılsın' önerisi: 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurul Salonu’na sığamaz hale gelen milletvekili sayısının azaltılmasını önerdi. Erol, Siyasi Partiler Yasası değiştirilmeden lider sultasına son verilemeyeceğini belirtti

"MİLLETVEKİLİ 450’YE İNDİRİLSİN"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Parlamentoya, illerden yalnızca genel başkanların iradesiyle gelen, yalnızca sadakat ve bağlılık üzerine oluşturulan bir milletvekili, parlamento yapısıyla sizin anayasayı tartışmaya açmanız, değiştirmeniz doğru değil. Yurttaşlık haklarını koruyan, özgürlükçü, evrensel bir anayasaya ihtiyaç vardır. Anayasayı değiştirmek yerine önce kamusal reformları, mevcut kanunların uygulanabilirliğini konuşmak lazım. Türkiye’nin bana göre şu anda en önemli ihtiyacı Siyasi Partiler Yasasının değişmesidir.

Lider sultası var mı? Evet, var. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu Siyasi Partiler Yasası’nın değişmesidir. Her akşam televizyon programlarından izleyin, milletvekillerinin maaşı tartışma konusudur. Halbuki milletvekillerinin maaşını tartışmak yerine bugün parlamentoda 600 milletvekili niye var onu tartışmak lazım. Geçmiş dönemde 450’ydi, Turgut Özal döneminde 550 oldu. AK Parti iktidarları dönemde 600 oldu. Genel Kurul’da giriş kapılarının önüne kadar oturma koltukları var, milletvekillerini sığdırmak için. Niye 600 milletvekili? 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi, niye yetmesin? Milletvekili sayısının değiştirilmesi, azaltmaya gidilmesi lazım.”

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