CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı'na Ücretli Öğretmenler İçin Çağrı: 'Ücret Adaletsizliği Giderilmeli'

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ücretli öğretmelerin taleplerini dile getirdi.

'ÖĞRETMENLERİN ONURUNA HAKSIZLIK'

Ücretli öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücretlerle yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Suiçmez, ücretli öğretmenlerin aralık ayına ait ücretlerinin ödenmediğini söyledi. Sibel Suiçmez, "Ödenmeyen ücretler, öğretmenlerimizin alın terine, emeğine, onuruna yapılmış bir haksızlıktır" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Eğitimin bir ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Suiçmez, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ilgili tüm yetkililere sesleniyoruz; Aralık ayına ait ek ders ücretleri derhal ödensin. Öğretmenlerin hakkı olan ücretlerin gecikmesi kabul edilemez. Ücretli öğretmenler için kalıcı, güvenceli çalışma koşulları oluşturulsun. Kadrolu ve ücretli öğretmenler arasındaki ücret adaletsizliği giderilmeli, eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmelidir."

Kaynak: Haber Merkezi