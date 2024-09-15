CHP'den Medyadar'a Erişimin Engellenmesine Tepki

İkinci kez erişim engeli getirilen medyaradar.com ile ilgili CHP'den bir tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, medyaradar.com haber sitesine erişimin kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bağımsız ve tarafsız medyayı ele geçirmeyi hedefleyen bu operasyonları milletimiz yakından tanımaktadır. Bağımsız medyadan elinizi çekin. Medyaradar sitesinin ve emekçilerinin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, medyaradar.com haber sitesine erişimin kapatılmasına tepki gösterdi. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İktidarın muhalif medyaya dönük operasyonlarında yeni bir eşiğe gelindi. Son olarak medyaradar.com haber sitesi, iktidara yakın bir medya grubunun başvurusu üzerine İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellenmiştir. Kapatılmaya gerekçe olan haber yayından kaldırılmasına rağmen yasak sürmüş, daha da vahimi haber sitesi tamamen kapatılmıştır. Bağımsız ve tarafsız medyayı ele geçirmeyi hedefleyen bu operasyonları milletimiz yakından tanımaktadır! Bağımsız medyadan elinizi çekin. Medyaradar sitesinin ve emekçilerinin yanındayız.”