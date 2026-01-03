CHP’den İstifa Etmişti, AK Parti’ye Geçeceğini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.

"7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum" diyen Çakır, "Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ DEVLETİNİN, MİLLETİNİN YANINDA'

AK Parti'yi tercih ettiğini nedenlere de değinen Çakır, "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" diye konuştu. AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi bir çok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.

AK Parti'ye geçme kararı almadan vatandaşlara danıştığını aktaran Çakır," Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA