CHP'den İmamoğlu Fotoğrafı Paylaşan Belediye Başkanlarına Tepki: "Bazı Ergen Hareketler"

CHP'li belediye başkanlarının sosyal medya hesabından yaptığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı forsu önünde resmeden görsellere ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan geldi. Bulut, katıldığı bir canlı yayında paylaşımlara ilişkin "Bazı ergen hareketler" ifadesini kullandı.

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31 Mart seçimlerinden büyük bir zaferle ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yıllar sonra yeniden Türkiye'de birinci siyasi parti olurken, parti içerisinde şimdiden 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde kimin aday olacağı tartışılmaya başlandı.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştıkları ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı forsu önünde gösteren görseller sosyal medyada gündem olmuştu.

Paylaşım, genel seçimler öncesi CHP'de adaylığa ilişkin önalma yarışının başladığı yorumlarına neden olurken, konuya ilişkin parti içerisinden ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan geldi.

Halk TV yayınında konuşan Bulut, söz konusu paylaşımlara ilişkin "Bazı ergen hareketler" ifadesini kullandı.


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