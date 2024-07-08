CHP'den Haftalık Anket: Özel'in Sözleri Cumhur İttifakı'nın Koltuğunu Sarstı

CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in halkla buluşmalarında öne çıkan söylemlerinin seçmende karşılığını her hafta anket şirketlerine ölçtürüyor. “Vergide adalet” ve ekonomi söylemlerinin AKP-MHP seçmeninden de tam destek aldığı belirtiliyor.

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CHP'den Haftalık Anket: Özel'in Sözleri Cumhur İttifakı'nın Koltuğunu Sarstı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP kaynakları, CHP Lideri Özgür Özel’in çeşitli toplantı ve mitinglerdeki söylemlerinden öne çıkan noktaların seçmene sorulduğunu söyledi. CHP’nin politikalarının ve Özgür Özel’in söylemlerinin AKP seçmeni nezdinde kabul oranının giderek arttığını kaydeden CHP kurmayları, MHP seçmeninden alınan destek oranının de yüzde 50’ye yaklaştığını belirtti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde 12 anket firması ile çalışan ve parti tarihinin anket rekorunu kıran CHP yönetimi, kamuoyu yoklamasına seçimin ardından da devam ediyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öne çıkan söylemlerine karşı seçmenin tepkisi düzenli olarak ölçülüyor.

İYİ PARTİ SEÇMENİNDEN TAM DESTEK

Hemen her hafta gerçekleştirilen ölçümler kapsamında bin 200 kişi ile görüşülüyor. Görüşmeler yüz yüze ve telefonda yapılıyor. Yüz yüze yapılan görüşmelerde katılımcılara, CHP Lideri Özgür Özel’in konuşmalarından görüntüler izletiliyor.

CHP kurmaylarına göre, İYİ Parti seçmeni en az CHP tabanı kadar Özgür Özel’in söylemlerine destek veriyor. Özel’in söylemleri ve CHP’nin kritik alanlardaki politikaları, AKP seçmeni nezdinde de geçerliliğini her geçen gün artırıyor. İktidar ortağı MHP seçmeninin yarısı da CHP’nin politikalarını doğru bulduğunu ifade ediyor.

VERGİDE ADALET SÖYLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’lilerin CHP’ye yönelik terör üzerinden suçlayıcı söylemlerinin normalleşme görüşmelerinin ardından artık seçmende karşılık bulmadığı belirtiliyor.

AKP, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmenlerinden en yoğun destek alan CHP politikalarının ise “Vergide adalet” talebi olduğu kaydediliyor.

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