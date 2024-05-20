CHP'den Erdoğan'ın Hamas'ı Kuva'yı Milliye'ye benzetmesine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Samsun İl Başkanlığında Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki patlamada yaralananlara geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Yücel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefatından dolayı İran halkına başsağlığı diledi.

Yücel, memur sayısının azaltılmasını, güvencesiz ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasını eleştirdi. Öğretmen açığının kapatılmamasına ve gençlerin umutsuzluğa sürüklenmesine dikkat çeken Yücel, CHP'nin eğitimden ve gençlerden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Ayrıca Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı Kuva-yı Milliye'ye benzetmesini de şiddetle eleştirdi. Kuva-yı Milliye'nin tarihsel önemini vurgulayan Yücel, Atatürk önderliğindeki bu hareketin eşi benzeri görülmemiş bir halk hareketi olduğunu ifade etti.

Yücel'in açıklamalarından bazıları:

'BİNLERCE İŞSİZ GENCİN UMUTLARI YOK EDİLİYOR'

Tasarruf adı altında memurun ulaşım hakkına, lojman hakkına göz dikildiğini savunan Yücel, şunları söyledi:

"Binlerce işsiz gencin umudu yok ediliyor. Bu sözde tasarruf paketi, çalışanın hakkına göz diken bir düzenlemeden başka bir şey değildir. Sarayların lambaları ışıl ışıl yanmaya devam edecek, uçak sayıları, makam araçları azalmayacak ama emekçi servise binmeyecek, kamuda gençlere yer açılmayacak. Bunun adı tasarruf değil, bunun adı seçim intikamı. Ekonomideki kötü gidişatın faturası yine emekçiye çıkarıldı. Memur lojmandan çıkacak, işe giderken servis kullanmayacak, işsiz gençlere devletin kapısı tamamen kapanacak ve buna tasarruf denilecek. Paketin geneli üzerinden 100 milyarlık bir tasarruf hedeflendiği açıklandı. Türkiye'nin 2024 yılı genel bütçesi 11,89 trilyon lira. Tasarruf hedefi bunun yüzde biri bile değil. Sayın Şimşek'in deyimiyle bu para genel bütçede çerez parası."

'BÜYÜK EMELİ MİTİNGİ'NE VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

İktidarı devleti şirket gibi yönetmekle eleştiren Yücel, "Memur sayısının azaltılması, güvencesiz çalışmanın ve esnek çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılması, emek sömürüsünün normalleştirilmesi için AKP epey çaba sarf ediyor. Kamuda tasarruf paketiyle 3 yıl boyunca kamuya ancak emekli olanların sayısı kadar yeni personel alınabilecek olması da bunun göstergelerinden biri. 158 bin öğretmen açığı varken sadece 20 bin öğretmen atayan zihniyete bir kez daha hatırlatıyoruz; İtibardan tasarruf olur, eğitimden tasarruf olmaz. Bu ülkenin gençlerinin son umudunu da elinden alıyorlar." ifadelerini kullandı.

'GAFLET, DALALET VE CEHALETTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı Kuva-yı Milliye'ye benzettiğini de dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"Hamas'ı Kuva-yı Milliye'ye benzetmek kendi tarihini bilmemek, atalarının bu topraklarda verdiği mücadeleyi hafife almak demektir. Bugün Hamas'ı Kuva-yı Milliye'ye benzetmek gaflet, dalalet ve cehalettir. Kuva-yı Milliye'nin her bir mensubuna hakarettir. Kuva-yı Milliye'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk öyle büyük bir liderdir ki, bir taraftan vatanını ve milletinin bağımsızlığı için ordularının başında savaşmış bir komutan, bir taraftan da 'Bayrak bir ulusun bağımsızlığının simgesidir, onurudur, şerefidir, ne olursa olsun çiğnenmez' diyerek önüne serilen bayrağı yerden kaldırtan ve çiğnetmeyen bir lider. Siz hiç Kuva-yı Milliyecilerin sivilleri katlettiğini duydunuz mu? Anadolu'yu savunmak biz varken Hamas'a düşmez. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık davasını hala sürdüren ve bu uğurda ölmeyi göze alanlarız. İhtiyaç olursa Anadolu'yu biz savunuruz. Net bir şekilde ifade edeyim Kuva-yı Milliye, dünya siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir halk hareketidir."

Kaynak: AA