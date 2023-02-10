CHP'den depremde kaybedilen yurttaşlar için taziye mesajı

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde kaybettiği canlar için yasını tutarken yurdun dört bir yanında depremin yaralarını sarmak için başlatılan seferberlik sürüyor.

Bugün CHP tarafından yaşamını yitiren yurttaşlar için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, depremde hayatını kaybeden CHP'liler de anıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde CHP ailemizden çok sayıda arkadaşımızı da kaybettik. Yitirdiğimiz yol arkadaşlarımıza ve bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerin ve büyük CHP ailemizin acısını paylaşıyoruz. Acıları acımızdır" ifadeleri kullanıldı.