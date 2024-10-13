CHP'den AKP'nin Savunma Sanayi Fonu'na Sert Tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’nin ‘Kredi Kartı Limit Vergisi’ kararını eleştirdi.

Yücel, sosyal medya hesabından “Milli Tank Palet fabrikamızı Katarlılara peşkeş çeken, askeri bölgelerin arazilerini rant için imara açan AKP ve Erdoğan, Savunma Sanayiine ek bütçe yaratmak için "Kredi Kartı Limit Vergisi" icat ederek ekonomi literatürüne geçti” mesajını paylaştı.

Milli Tank Palet fabrikamızı Katarlılara peşkeş çeken, askeri bölgelerin arazilerini rant için imara açan AKP ve Erdoğan, Savunma Sanayiine ek bütçe yaratmak için "Kredi Kartı Limit Vergisi" icat ederek ekonomi literatürüne geçti. pic.twitter.com/q7SZXa4MXQ — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) October 13, 2024

AKP Grubunun TBMM’ye sunduğu Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, vatandaşlardan yeni vergi kalemleri alınmasın planlanıyor.

Bu kapsamda kredi kartı limiti 100.000 lira üstü olan vatandaşlardan 750 lira Savunma Sanayi Fonu’na katkı payı alınacak.

Kaynak: Gerçek Gündem