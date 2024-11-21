CHP'den 25 Kasım'da 'Esenyurt' Çıkarması

CHP, 25 Kasım’da Esenyurt’a çıkartma yapmaya hazırlanıyor. 81 il başkanının katılacağı toplantıya CHP lideri Özgür Özel başkanlık yapacak.

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CHP'den 25 Kasım'da 'Esenyurt' Çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il başkanları, 25 Kasım'da Esenyurt’ta bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı toplantıda gündem erken seçim, asgari ücret ve kayyım olacak.

Toplantıda, parti içinde yaşandığı iddia edilen tartışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ardından il başkanları, yerine kayyım atanan Ahmet Özer’e ortak destek açıklaması yapacak.

CHP'den 25 Kasım'da 'Esenyurt' Çıkarması - Resim : 1

BAŞKANLAR ESENYURT BELEDİYESİ’NE GİDECEK

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 25 Kasım Pazartesi günü il başkanları, Esenyurt Belediyesi’ne gidecek. Her bölgeden bir il başkanı, Türkiye'nin yedi bölgesini temsilen burada bir konuşma yapacak.

CHP'den 25 Kasım'da 'Esenyurt' Çıkarması - Resim : 2

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

CHP lideri Özel de il başkanlarıyla belli aralıklarla yaptığı rutin toplantısını 25 Kasım'da Esenyurt’ta gerçekleştirecek. Alınan bilgiye göre, toplantıda öncelikli olarak Esenyurt’taki kayyıma karşı neler yapılabileceği tartışılacak.

CHP lideri Özel'in, “Asgari ücret 30 bin TL olsun” çağrısının da toplantının gündemleri arasında olması bekleniyor.

81 il başkanı, “Asgari ücret en az 30 bin TL olsun çağrısını yerelde nasıl büyütebiliriz?” sorusuna cevap arayacak.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR MASAYA YATIRILACAK

Parti içinde yaşanan tartışmalar ve gelen “Kurultay çağrıları” da toplantıda ele alınacak gündemler arasında olacak. CHP’nin 81 ile başkanının ortak imzasıyla yayımlanan ve “Özgür Özel’e güveniyoruz” mesajını içeren ortak metni anımsatan il başkanlarının aktardığı bilgiye göre, partinin televizyonda ve sosyal medyada tartışılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Birgün

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