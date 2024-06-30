CHP'de 'yemek' polemiği: Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi neden tartışılıyor?

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ne zaman bir araya geleceği gündem konusu oldu.

CHP'de 'yemek' polemiği: Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi neden tartışılıyor?

Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği’nde bir program için geldiği Ankara’da, Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yiyeceği iddia edildi. Ancak bu yemek gerçekleşmedi. İmamoğlu soru üzerine bu konunun sürekli gündem olmasına tepki göstererek, "Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; İmamoğlu’na yakın kaynaklar bir yemeğin bu kadar tartışılmasının “çok ilginç” olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun uzun yıllar birlikte çalıştığını, yeni dönemde de Türkiye’ye ilişkin danışma-dayanışma içerikli görüşmeler yapılmasının doğal olacağını belirten kaynaklar, “Haftalardır konuşulan bu tablodan Kılıçdaroğlu da rahatsız oluyordur. CHP’nin işleyen bir mekanizması, saygıdeğer bir genel başkanı var. Ülkenin birçok gündemi, yapılacak çok işi var. Bu temaslar da uygun zamanlar bulunduğunda gerçekleşecektir” dedi.

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